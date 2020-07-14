Президент выступил за решение кадрового вопроса относительно главы НБУ до конца недели, – Янченко

Галина Янченко

Об этом Владимир Зеленский неоднозначно высказался во время заседания фракции "Слуга народа"

Вчера во время заседания фракции "Слуга народа" президент неоднозначно отметил, что очень важно решить кадровый вопрос, который касается НБУ, до завершения этой недели, то есть до завершения третьей сессии ВРУ.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Галина Янченко.

Галина Янченко напомнила, что накануне состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствовал президент Украины, глава правительства и председатель ВРУ. Во время заседания, по ее словам, обсудили изменения в Избирательный кодекс, а также кадровые вопросы.

"Но вчера президент представлял лишь кандидата на должность вице-премьер-министра на должность ОПК и также на главу АМКУ. То, что касается НБУ, я думаю, что ближе к пятнице будет определен кандидат или кандидатка, однако вчера президент неоднозначно отметил, что очень важно решить и кадровый вопрос, который касается НБУ, до завершения этой недели. То есть до завершения третьей сессии ВРУ", – отметила Галина Янченко.

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Народный депутат отметила, что есть ряд кандидатов на должность главы НБУ, однако никаких фамилий не назвала.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление.

На следующий день постановление под номером №3772 было внесено в Верховную Раду. После чего комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики его поддержал.

А 3 июля во время заседания ВРУ Яков Смолий заявил, что его заявление об отставке является протестом против политического давления на НБУ. В тот же день Рада уволила его с должности председателя Национального банка.