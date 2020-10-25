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Президент Украины Зеленский принял участие в голосовании

Владимир Зеленский отдал свой голос на местных выборах - 2020 Офис президента

На избирательный участок президент прибыл вместе с женой

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в голосовании на местных выборах Украины 25 октября.

Трансляцию вел телеканал  ZIK.

Владимир Зеленский с супругой проголосовали на одном из избирательных участков столицы. Они были в защитных масках. Получили бюллетени, проголосовали и быстро покинули участок.

После этого на улице Зеленский с супругой приняли участие во всенародном опросе, инициированном самим президентом.   

Зеленский поставил "плюс" напротив всех 5 вопросов.   

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Впоследствии глава государства сказал журналистам, что ожидает честный и справедливый исход выборов.  

"Для меня важно, как и для любого украинца, чтобы мы выбирали людей, которым мы доверяем. Это местные выборы. Важно, что эти люди смогут сделать на местах" – подчеркнул Владимир Зеленский. 

Как сообщали, спикер ВРУ Дмитрий Разумков принял участие в голосовании на местных выборах-2020.

Добавим, что сегодня, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Избирательные участки начинают свою работу с 8:00 и будут принимать граждан до 20: 00. 

Кроме облсоветов, украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

Инструкцию о том, как проголосовать и не ошибиться, читайте ЗДЕСЬ. Какие полномочия получит новоизбранная власть - ЗДЕСЬ. Ну а о том, почему это очень и очень важно ЗДЕСЬ.

Также телеканал ZIK будет вести онлайн-трансляцию голосования. За всеми важными новостями из регионов и столицы можно следить просто ЗДЕСЬ.

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