Президент Украины Зеленский принял участие в голосовании
На избирательный участок президент прибыл вместе с женой
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в голосовании на местных выборах Украины 25 октября.
Трансляцию вел телеканал ZIK.
Владимир Зеленский с супругой проголосовали на одном из избирательных участков столицы. Они были в защитных масках. Получили бюллетени, проголосовали и быстро покинули участок.
После этого на улице Зеленский с супругой приняли участие во всенародном опросе, инициированном самим президентом.
Зеленский поставил "плюс" напротив всех 5 вопросов.
Впоследствии глава государства сказал журналистам, что ожидает честный и справедливый исход выборов.
"Для меня важно, как и для любого украинца, чтобы мы выбирали людей, которым мы доверяем. Это местные выборы. Важно, что эти люди смогут сделать на местах" – подчеркнул Владимир Зеленский.
Как сообщали, спикер ВРУ Дмитрий Разумков принял участие в голосовании на местных выборах-2020.
Добавим, что сегодня, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Избирательные участки начинают свою работу с 8:00 и будут принимать граждан до 20: 00.
Кроме облсоветов, украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.
Инструкцию о том, как проголосовать и не ошибиться, читайте ЗДЕСЬ. Какие полномочия получит новоизбранная власть - ЗДЕСЬ. Ну а о том, почему это очень и очень важно ЗДЕСЬ.
Также телеканал ZIK будет вести онлайн-трансляцию голосования. За всеми важными новостями из регионов и столицы можно следить просто ЗДЕСЬ.