Президент Швейцарии написала Зеленскому письмо о впечатлениях от поездки на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга Telegram Офиса президента

Украина может рассчитывать на поддержку Швейцарской Конфедерации на пути продвижения реформ и мирного восстановления территориальной целостности

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга прислала благодарственное письмо главе Украинского государства Владимиру Зеленскому по итогам поездки на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, в своем послании Президент Швейцарии благодарит за теплый прием в Киеве, доверие и совместный визит на линию разграничения.

"Эта поездка с вами произвела на меня глубокое впечатление. Когда я увидела матерей и детей, толкающих тележки, загруженные вещами и багажом, через этот мост (в Станице Луганской) между двумя минными полями, мое убеждение, что конфликт должен закончиться ради гражданского населения с обеих сторон, укрепилось. Меня поразила ваша смелость, ваше видение и ваша решимость преодолевать вызовы, которые есть в вашей стране сегодня", – обратилась Зоммаруга в письме к Зеленскому.

Она отметила деятельность украинского правительства, в частности, по восстановлению полноценного контроля над территорией Украины.

"После общения с членами вашего правительства и обмена мнениями с молодыми представителями украинского гражданского общества и частного сектора я убедилась, что ваша страна имеет светлое, демократическое и процветающее будущее в Европе", – Написала Зоммаруга.

Она также заверила, что Украина может рассчитывать на поддержку Швейцарской Конфедерации на пути продвижения реформ и мирного восстановления территориальной целостности согласно международного права.

"Пожалуйста, рассматривайте Швейцарию как надежного партнера в этих начинаниях", – говорится в письме.

Напомним, 21 июля В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги.