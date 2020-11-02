Президент призналася, что озвучивал главе КСУ "красные линии"

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Скандальное решение об отмене е-деклараций является шагом к такой "красной линии"

Президент Владимир Зеленский заявил, что разговаривал с главой Конституционного суда Александром Тупицким и очерчивал ему "красные линии", которые не стоит переходить. Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова на ICTV" 2 ноября.

"Что касается узурпации власти. Никого из этих судей полтора года я не знал, я не видел, не знал их фамилий, не общался. Я общался только с главой КС – и это правда, – которому я говорил: "Есть "красные линии" для украинского общества. Если мы не хотим вернуться Из-за ваших решений назад на 10 лет в прошлое, есть "красные линии".

Это Высший антикоррупционный суд, земельная реформа, это наши обязательства перед государством, перед обществом, это то, что я обещал как президент, мы обещали как партия, мы это делали, мы внедряли эти реформы, это банковская реформа", - сказал он.

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В то же время, скандальное решение КС об отмене ответственности за недостоверное декларирование Зеленский назвал "первым шагом" на пути к пересечению "красных линий".

Президент подчеркнул, что уважает Конституционный суд как институт, но нынешний состав КС нуждается в перезагрузке, потому что и у него самого, и у общества "много вопросов к нему".

В качестве примера он привел также историю с покупкой Тупицким земли в оккупированном Крыму в 2018 году.

Поэтому, по словам Зеленского, когда речь идет о перезагрузке КС, то говорят о добродетели судей, чтобы судьи защищали Украину, каждого из нас и Конституцию".

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Напомним, на прошлой неделе, 28 октября, Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАПК восстановить доступ гражданам в реестр е-деклараций чиновников.

В тот же день, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.