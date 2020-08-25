Президент призвал раввинов Украины помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в Умани

По словам президента, решение было принято после обращения премьера Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

В начале встречи Глава государства поблагодарил за поддержку и молитву за мир в Украине, которая состоялась в День Независимости.

"В Украине много разных людей, много национальностей и вероисповеданий. Но это прекрасно, что мы все объединены в Украине", – подчеркнул он.

По словам Президента, именно поэтому он инициировал предоставление государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким: Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и тому подобное.

Владимир Зеленский отметил, что Украина понимает, насколько важно для десятков тысяч хасидов празднование Рош ха-Шана – еврейского Нового года. В то же время в этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы и привычки, ведь сейчас эпидемическая ситуация в Украине и Израиле вызывает большое беспокойство.

"В этом году из-за COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы... Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах", – подчеркнул Глава государства.

Президент Украины сообщил, что обсудил ситуацию с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и, по данным главы израильского правительства, в Украине ежегодно только из Израиля приезжают на Рош ха-Шана около 8 тыс. верующих.

"Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения... Но у нас сложная ситуация", – пояснил Владимир Зеленский.

Он попросил представителей иудейских религиозных организаций Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году.

Президент напомнил, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в апреле, когда христиане отмечают Пасху.

Глава государства также добавил, что из-за динамики распространения коронавируса в Украине правительство планирует ограничить въезд иностранных граждан.

Раввины, принявшие участие во встрече, отметили, что понимают ситуацию, которая сложилась из-за распространения коронавируса, и постараются донести информацию до верующих.

Председатель Совета Федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер подчеркнул, что Тора учит, что самое ценное – это жизнь, и человек должен беречь ее.

"Мы сделаем все возможное, чтобы передать ваш месседж. Мы понимаем, что происходит, и насколько это важно", – отметил раввин Меир Стамблер.

Главный раввин г. Киева, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх отметил важность нормативного регулирования ситуации. По его словам, нужно предусмотреть ограничения не только для иностранных паломников, но и для внутренних.

"Есть собрания людей, которые живут в Украине. Важно, чтобы было всем понятно, что есть рамки законодательства", – отметил он.

Кроме того, во время встречи обсуждался вопрос создания мемориала Бабьего Яра в Киеве. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что ранее Владимир Зеленский провел по этому вопросу видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

"Президент поставил четкую задачу офису Президента и Кабинету Министров, чтобы мемориал начали строить в короткие сроки. Сейчас есть обсуждение проектов. Это трагедия, которая произошла у нас, и наш долг – увековечить память людей, погибших в Бабьем Яру", – сообщил Андрей Ермак.

Глава государства добавил, что Бабий Яр – мировой символ того, что никогда не должно повториться.

"Важно, чтобы люди со всего мира, попадая в это место, понимали, что здесь произошло. Важно не забывать, что люди пережили, чтобы это никогда не повторялось. Поэтому задача – поскорее наработать концепцию", – отметил Президент.

Напомним, недавно руководитель коронавирусного центра Израиля Ронни Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить ежегодное паломничество хасидов в Украину.