Президент получил прямое конституционное право распустить Верховную Раду: Кацман об отклонении программы правительства

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Об этом ясно говорится во 2 части статьи 90 Конституции Украины

Если предыдущее правительство отправлено в отставку и полноценный Кабинет министров не сформирован в течение 60 дней, то президент получает полноценное конституционное право на роспуск парламента.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман отметил, что отклонение Верховной Радой программы Кабинета министров – это не просто лишение правительства годичного иммунитета, а это тоже основание для проведения внеочередных выборов Рады.

"Оказывается, друзья, есть статья 90 Конституции Украины. В части 2 четко говорится о том, что если Верховная Рада распустила предыдущее правительство и в течение 60 дней не формирует полноценный Кабинет Министров, то президент имеет право распускать Верховную Раду. Еще раз повторяю, прямое право президента, если предыдущее правительство отправлено в отставку и полноценный Кабинет министров не сформирован в течение 60 дней, то президент имеет право на роспуск парламента", – заявил политический эксперт.

Вместе с тем он напомнил, что после отставки правительства Алексея Гончарука прошло уже более 100 дней.

"Поэтому получается, что у президента сейчас в руках не просто судьба правительства и подвешены игроки за ниточки – министры, а еще и рычаг роспуска Верховной Рады", – подчеркнул Кацман и добавил, что это также подтверждается планами нынешней власти не только перенести местные выборы, но и планами объединения их с выборами в Верховную Раду.

"Этот рычаг в руках у президента есть, и теперь надо внимательно следить за отношениями президента и парламента, потому что в нужный момент из Офиса президента эта ниточка может быть дернута, эта статья может быть взята из ящика и мы можем получить роспуск Верховной Рады", – прокомментировал Владимир Кацман.

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Напомним, 4 июня депутаты Верховной Рады отправили на доработку программу деятельности Кабинета министров.

12 июня Кабинет министров Украины принял Программу деятельности правительства и признал утратившим силу постановление КМУ от 2 апреля 2020 года №270, которым был утвержден предварительный проект программы.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал доработанную программу деятельности. В новом проекте расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.

Однако во время заседания Верховной Рады 18 июня народные депутаты не поддержали обновленную программу правительства.