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Президент Польши прибыл в Украину с официальным визитом

Анджей Дуда Фото из открытых источников

Поездку в Украину Дуда назвал "особенно важной"

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину с трехдневным официальным визитом. Об этом глава Польши сообщил в Twitter.

По словам президента соседнего государства, его визит в Украину – особенно важен. "Сегодняшний визит к нашему соседу в Украину особенно важен. В период пандемии многие хозяйственные сектора зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений", – написал Дуда.

Кроме того, глава Польши отметил усиление отношений двух стран. "Связи между Польшей и Украиной очень прочные и вместе работаем ради еще большего их усиления", – добавил президент.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Республики Польша Анджеем Дудой в Киеве. Стороны планируют подписать ряд двусторонних документов по итогам переговоров президентов, а также посетить ряд мероприятий.

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Сегодня, 11 октября, стало известно, что президента Польши во время визита в Украину будет сопровождать его жена. Кроме того, была анонсирована встреча Дуды с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

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