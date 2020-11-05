Президент оказался в патовой ситуации – с одной стороны он не имеет права роспуска КСУ, а с другой - его обязанность реагировать, – Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська Фото из открытых источников

Кроме президента в Украине нет лица, которое наделено хотя бы примерно какими-то полномочиями гарантировать соблюдение Конституции

Ситуации с Конституционным судом для президента Украины Владимира Зеленского оказалась патовой: с одной стороны он не имеет права роспуска КСУ, а с другой – его обязанность реагировать.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил министр юстиции Денис Малюська.

Денис Малюська рассказал, что сейчас продолжаются консультации с Венецианской комиссией для того, чтобы конституционным способом решить ситуацию вокруг Конституционного суда Украины.

По словам министра, для президента Украины Владимира Зеленского эта ситуация является патовой.

"Президент в патовой ситуации: с одной стороны нет четкого права роспуска, ни у кого нет, Конституционного суда Украины, с другой стороны – это его прямая обязанность реагировать. Другого лица, которое наделено хотя бы примерно какими-то полномочиями гарантировать соблюдение Конституции, нет. Собственно, учитывая это, президент разработал и внес законопроект, чтобы заручиться поддержкой различных органов, в том числе и общества, и представителя народа – Верховной Рады Украины", – отметил Денис Малюська.

Если такой законопроект будет поддержан парламентом, продолжил министр, есть все основания говорить об обоснованности, целесообразности и правильности такого политического решения проблемы.

"Потому что чистого юридического решения проблемы с судьями, которые пользуются своим служебным положением в личных интересах, нет. Такого решения пока не предложил никто. Есть много инициатив, как вернуть назад антикоррупционное законодательство, законодательство относительно электронного декларирования, по контролю, надзору, все это есть, но никто, кроме президента, не предложил никакой адекватной инициативы, что делать и каким образом вернуть доверие к Конституционному суду", – сказал чиновник.

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Подытоживая, Денис Малюська напомнил, что Конституционный суд - не судебная ветвь власти, которая должна быть независимой, это политический орган, выведенный из-под судебной системы власти, поэтому в отношении него существует совсем другой принципиальный подход, чем к классическим судьям, осуществляющим правосудие.

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины решил обязать НАПК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников.

29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

Добавим, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подготовил законопроект, которым предлагается восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, ранее отмененные Конституционным судом.