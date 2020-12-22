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Президент создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Этот консультативно-совещательный орган создается с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 582/2020 "О Совете по вопросам содействия развитию малого предпринимательства" и утвердил его положение. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, этот консультативно-совещательный орган при президенте Украины создается с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений.

Председателем Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлию Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.

В Офисе президента Украины состоялось первое заседание Рады.

Участие в нем принял руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак. Он представил своего нового заместителя - Юлию Свириденко, которая будет координировать работу вновь созданного Совета.

Андрей Ермак призвал участников максимально быстро организовать работу органа и в короткие сроки проработать предложения и подготовить решения по решению проблемных вопросов малого предпринимательства. Эти предложения будут переданы для рассмотрения Национальному совету реформ при президенте Украины.

"Давайте работать быстро, конкретно и эффективно... Настало время, когда надо собрать всех вместе, услышать всех и наработать государственное решение, чтобы люди в пандемию и непростые времена чувствовали, что власть ими занимается", – отметил руководитель Офиса президента.

По его словам, есть проблемы, которые требуют немедленного решения, а есть вопросы на перспективу, в частности внедрение новаций, диджитализация услуг и тому подобное.

Андрей Ермак подчеркнул, что должен быть построен эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и наработки конструктивных решений.

"Здесь нет никакой политики – лишь построение сильной экономики. Без микро- и малого бизнеса это невозможно сделать... Есть запрос общества, чтобы была справедливость для всех", – отметил он.

Заместитель руководителя Офиса президента, председатель Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства Юлия Свириденко отметила, что персональный состав Совета дорабатывается и будет вскоре утвержден. 

"Важно, что это начало широкого диалога с привлечением предпринимателей из всех областей. И главное, что мы услышим реальную экономическую – незаполитизованную – проблематику, которая даст нам возможность инициировать соответствующие изменения в законодательство и наработать их вместе с депутатами, чтобы были приняты соответствующие законопроекты или соответствующие постановления Кабмина", – отметила она.

Заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский отметил: "Хотим услышать предложения, в первую очередь от ФЛП организаций, которые олицетворяют малое и микропредпринимательство в Украине. Мы хотим послушать, что их не устраивает в существующей системе".

По словам Юлии Свириденко, в Украине около 1,8 млн малых предпринимателей, поэтому очень важно услышать их реальные проблемы и помочь их решить.

"Совет будет работать как совещательный орган в офисе президента на регулярной основе. Мы каждый месяц будем собираться для того, чтобы смотреть, есть ли у нас прогресс. Я думаю, что в таком постоянном диалоге мы сможем выработать реальные решения, которые помогут развитию тех, кто самозанят", – резюмировала она.

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