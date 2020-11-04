Президент не пойдет на отставку Рады, потому что нет юридических оснований для этого, - экс-нардеп Плотников

Телеканал ZIK

Если Зеленский распустит Раду, у него никогда не будет монобольшенства в таком количестве депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский не может пойти на роспуск парламента, ибо он не имеет для этого юридических оснований.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины V-VI созывов, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

"Владимир Зеленский не может пойти на роспуск парламента, потому что он не имеет юридических оснований. То есть если юридические основания будут, то тогда можно вести разговор, что можно распустить" , – отметил эксперт.

Что касается желания Зеленского распустить Верховную Раду, то, добавил Плотников, как отметил сам президент, очевидно, оно у него есть. Вместе с тем гость ток-шоу отметил, что это скорее всего было эмоциональное заявление, ведь президент прекрасно понимает, что у него больше не будет возможности собрать в Раде такое монобольшенство.

"Во-первых, никогда у президента не будет монобольшенства в таком количестве депутатов. Во-вторых, в самом парламенте, я очень не уверен, что там не заработает какая-то автономность: решили не реагировать на этот роспуск, решили сыграть какую-то другую игру ", – сказал Плотников.

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Но в целом, добавил экс-нардеп, ситуация вокруг возможной отставки Конституционного суда показала, что Офис президента плохо работает с депутатами от президентской партии "Слуга народа".

"Если будет другой менеджер из того же Офиса, я думаю, они заработают. В этом уверен и президент", – прокомментировал Алексей Плотников.

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном Суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины решил обязать НАПК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников.

29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

Добавим, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подготовил законопроект, которым предлагается восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые ранее отменил Конституционный суд.