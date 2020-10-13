Президент нарушает все, что можно нарушить, – политолог об инициативе всенародного опроса

Телеканал ZIK

Украинцам обещали, что никто теперь не может переходить на красный свет, напомнил Валерий Дымов

Президент Украины Владимир Зеленский в определенной степени использует свою должность для незаконной агитации и инициативой относительно всенародного опроса нарушает все, что можно нарушить.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Валерий Дымов.

Политолог, комментируя анонсированный на 25 октября президентом Украины Владимиром Зеленским всенародный опрос, напомнил, что в свое время Владимир Зеленский заявлял, что "мы все – президенты, поэтому мы не имеем права теперь переходить даже на красный свет".

"Но выяснилось, что красный – не такой уж и красный, и теперь президент нарушает все, что можно нарушить", – сказал Валерий Дымов.

Политолог продолжил: "Смотрите, что он убивает. Если, например, какой-то вопрос не получит ответа, на который надеялся президент, то он скажет - ну, это все же консультативный референдум. У него руки развязаны, но задачу мобилизации он выполнил. Если какой-то вопрос получит более или менее тот результат, который он хочет получить, он может сказать – это сказал народ, и возложит на народ ответственность за то, что они так ответили".

Валерий Дымов обратил внимание на несколько аспектов: "Он (президент Украины Владимир Зеленский. – Ред.) уже сфокусировал внимание на этих вещах, он уже держит интригу, он уже в определенной мере использует свою должность для незаконной агитации, он также пытается быть в выигрышной позиции, и это опасные вещи. Потому что, несмотря, что обещали, что никто теперь не может переходить на красный свет, президент нарушил все, что можно было нарушить при такой инициативе".

Напомним, утром 13 октября президент Зеленский призвал граждан прийти 25 октября на избирательные участки и ответить на 5 важных для каждого вопросов. Однако чего они будут касаться, не уточнил.

По информации "Страны", глава государства намерен снять отдельные видеоролики, касающиеся анонсированных 5 вопросов. Они появятся уже в ближайшее время.

В Офисе президента сообщили, что опрос, который анонсировал президент Владимир Зеленский на 25 октября, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

Добавим, Комитет избирателей Украины обеспокоен инициативой президента Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса на местных выборах 25 октября. В КИУ подчеркивают, что это не предусмотрено Избирательным кодексом.