Президент Молдовы Санду прибудет в Украину 12 января, - советник Зеленского

Президент Молдовы Майя Санду Фото из открытых источников

Мая Санду впервые посетит Киев с момента ее избрания

Президент Молдовы Мая Санду прибудет в Украину с официальным визитом 12 января. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква в статье изданию "Зеркало недели".

"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой — 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президенты Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", — написал Жовква.

Также он отметил, что государства Северной Европы и страны Балтии — надежные союзники Украины, с которыми планируют поддерживать динамику активных контактов и взаимодействия.

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"Рассчитываем на плодотворное сотрудничество со Швецией как действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, с Норвегией — как непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2021-2022 годах. Будем сохранять динамику интенсивных контактов с Литвой — в 2021 году планируем проведение Совета президентов Украины и Литовской Республики", — отметил советник президента.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Мая Санду посетит Киев в январе 2021 года, "чтобы начать новую успешную главу отношений Украины и Молдовы".