Президент Красного Креста 5 ноября посетит ОРДЛО

В рамках визита Петера Мауэра также планируются встречи на самом высоком уровне

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурэр на этой неделе посетит территорию временно неподконтрольного украинскому правительству Донбасса. В частности, в четверг, 5 ноября, он прибудет в Донецк. Об этом рассказал представитель делегации МККК Александр Власенко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, изначально визит планировался на март 2020 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Последний визит Маурэра в ОРДЛО был в 2015 году.

"Завтра (4 ноября, президент МККК, - ред.) будет в Бахмуте, где будет открывать обновленное нами отделение неотложной помощи. Затем отправится на неподконтрольные территории. Цель - посмотреть на ситуацию с той стороны, как изменилась жизнь за 3 года", - рассказал Власенко.

Он добавил, что в рамках визита Петера Маурэра планируются встречи на самом высоком уровне, но они пока не подтверждены.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Маурэру с просьбой помочь с получением списков от другой стороны для ускорения обмена по формуле "всех на всех".