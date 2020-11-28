live
Новости » Политика Читати новину українською

Президент и первая леди почтили память жертв голодоморов в Украине

Зеленский пообещал решить вопрос с дофинансированием проекта Музея Голодомора

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что утром они прибыли к памятному знаку жертвам Голодомора, который расположен на Михайловской площади в столице. Там Зеленские установили композиции из пшеничных колосков и калины, после чего поклонились памяти жертв Голодомора.

Далее глава государства и первая леди прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-1933 годов. Вместе с представителями правительства и Офиса президента они прошли траурным шествием к скульптуре "Горькая память детства". Возле памятника были установлены символические композиции с зерном и проведена минута молчания.

В то же время Зеленский пообещал завершить проект Музея Голодомора и уже в понедельник решить вопрос с его финансированием. В частности, Кабмином будет подготовлено распоряжение для возможности дофинансирования проекта. "Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важен для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен", - сказал президент.

Напомним, сегодня, 28 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. Этот день отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских Указов 1998 и 2007 годов.

Новости по теме: Во Львове к годовщине Голодомора устроили пикет возле генконсульства РФ

Ранее сообщалось, что в День Достоинства и Свободы президент Украины Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни. Тогда от имени президента, который болел коронавирусом, было установлено корзину цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

В США создали анализ крови, выявляющий 50 видов рака, теперь очередь за испытаниями В США новый истребитель на сверхзвуковой скорости сбросил ядерную бомбу. Видео На рождественской ели в США нашли маленького совенка. Видео В США думают снять запрет на въезд в страну, который ввели из-за пандемии
Loading...

программы канала ZIK

Госбюджет-2021. Тотальному локдауну быть? Ротации в Кабмине. Минирование ТРЦ | Детали дня | 27.11.20
Новый языковой конфликт. Быть ли отставкам в правительстве? | Ток-шоу
Петр Симоненко | Ток-шоу
Обещанное повышение минималки. Кадровые ротации в Кабмине. Надежда на вакцину | Ток-шоу
Локдауну быть? Эпоха бедности 2.0. Музей Майдана: где деньги? | Ток-шоу
Николай Азаров | Революция Достоинства и Майдан |