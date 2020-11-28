Президент и первая леди почтили память жертв голодоморов в Украине

Зеленский пообещал решить вопрос с дофинансированием проекта Музея Голодомора

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что утром они прибыли к памятному знаку жертвам Голодомора, который расположен на Михайловской площади в столице. Там Зеленские установили композиции из пшеничных колосков и калины, после чего поклонились памяти жертв Голодомора.

Далее глава государства и первая леди прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-1933 годов. Вместе с представителями правительства и Офиса президента они прошли траурным шествием к скульптуре "Горькая память детства". Возле памятника были установлены символические композиции с зерном и проведена минута молчания.

В то же время Зеленский пообещал завершить проект Музея Голодомора и уже в понедельник решить вопрос с его финансированием. В частности, Кабмином будет подготовлено распоряжение для возможности дофинансирования проекта. "Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важен для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен", - сказал президент.

Напомним, сегодня, 28 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. Этот день отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских Указов 1998 и 2007 годов.

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Ранее сообщалось, что в День Достоинства и Свободы президент Украины Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни. Тогда от имени президента, который болел коронавирусом, было установлено корзину цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.