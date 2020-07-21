Президент должен дать ответ, он с народом, или с радикалами: Виктор Черный о нападении на нардепа Волошина

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный 112.ua

Президент Украины Владимир Зеленский как гарант Конституции должен ответить на вопрос, он с радикалами, или с украинским народом и в состоянии ли он обеспечить функцию наведения порядка на улицах Украины.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный.

Комментируя нападение на народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, Виктор Черный отметил, что дело не в том, кто именно нападал на политика, а кто заказал и оплатил это мероприятие.

"Я прекрасно понимаю, что сегодня радикалы находятся на службе у Петра Алексеевича Порошенко, который пытается расшатать Украину. И учитывая то, что Олег Волошин в своем выступлении на прошлой неделе вызвал бурю недовольства в "Европейской Солидарности", я не исключаю, что заказчиками являются именно они. Именно кто-то из их политической силы. А кто именно – мы посмотрим", – отметил нардеп.

Политик добавил, что такие нападения радикалов на народных депутатов посреди улицы свидетельствуют о вседозволенности в стране и об отсутствии ответственности за совершенные преступления. Поэтому, подчеркнул он, гарант Конституции должен дать ответ на вопрос, способен ли он навести порядок в стране и обеспечить безопасность своих граждан.

"Я точно могу сказать, что те, кто нападал, будут осуждены и понесут наказание. Наша фракция по этому вопросу еще заявления не делала, но я думаю, что это будет очень жесткое заявление, сначала направленное к президенту страны, которому накануне один из лидеров нашей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук задал вопрос в открытом письме относительно того, с кем президент – с радикалами, или с украинским народом и в состоянии ли гарант Конституции обеспечить функцию наведения порядка на улицах в Украине", – заявил Виктор Черный.

Напомним, сегодня, 21 июля народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой перед внеочередной сессией 21 июля.

Сам нардеп заявил, что в сегодняшнем нападении на него виноваты представители партии "Европейская солидарность".

По его словам, один из нападавших кричал, что является членом этой политической силы. Кроме того, он, по словам Волошина, был неоднократно замечен в охране митингов председателя партии Петра Порошенко.