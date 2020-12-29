У президента Боснии и Герцеговины уверяют, что он подарил Лаврову "семейную икону", - МИД

Президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик Фото из открытых источников

У Додика настаивают, что икона "находилась во владении семьи из Республики Сербской"

У президента Боснии и Герцеговины Милорада Додика после скандала с украинской иконой заявили, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову подарили "семейную икону". Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает "РБК-Украина".

По его словам, посольству Украины в БиГ офис главы президентства страны сообщил, что икона якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной" реликвией.

"Однако никаких документов, подтверждающих законность перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины, предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его приобретения в собственность остается открытым", - отметил Николенко.

Он добавил, что в настоящее время МИД совместно с Министерством культуры, Офисом генпрокурора и Национальной полицией пытаются выяснить происхождение скандальной иконы и исследовать, кто мог ее доставить в Боснию и Герцеговину.

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Напомним, что президент БиГ Милорад Додик 14 декабря презентовал древнюю украинскую 300-летнюю икону российскому главе Министерства иностранных дел Сергею Лаврову. Произошло это во время дипломатического визита политика из России в Сараево.

Печать на иконе гласит, что памятник культуры принадлежит Украине и был найден в Луганске. Украинское посольство обратилось в БиГ с целью объяснения такого поступка, в свою очередь власти России пообещали вернуть подарок на родину.

Оппозиционные политические лидеры в Боснии и Герцеговине требуют отправить в отставку Милорада Додика, воспринимая поступок президента как позор для народа.