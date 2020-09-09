Прекращение обстрелов - это не достижение мира, Украина должна была воспользоваться этой ситуацией для продвижения мирного плана, - эксперт

Телеканал ZIK

Украина, получив возможность прекращения огня, должна была бы продвигать выполнение Минских соглашений, но власть использовала этот вопрос в своих предвыборных интересах

Договоренности относительно "режима тишины" на Донбассе не являются миром. Необходимо воспользоваться этой ситуацией для продвижения мирного плана и урегулирования ситуации.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

"Когда была достигнута тишина, я говорил на каждом эфире, что это не является миром. Необходимо воспользоваться этой ситуацией для продвижения мирного плана и урегулирования ситуации. Но поскольку мирный план не собирался воплощаться в жизнь, поскольку это надо было президенту и офису президента перед выборами, это было сделано на некоторое время. Президент ездил по всей стране, рассказывал, что он достиг перемирия, но, на самом деле, мы видим, что это перемирие уже на грани срыва. По факту, уже сорвалось, уже был обстрел и погиб человек", – сказал Лазарев.

Поэтому, подчеркнул он, такое прекращение огня не стоит даже разбитого яйца и показывает, что Украина не выполняет свои обещания.

"Мы должны понимать, что нельзя в международной политике, в вопросах мира пренебрегать такими вещами как договоренности, как урегулирование, как мирный план. Потому что если мы просто берем какую–то часть и думаем, что этого будет достаточно, а дальше мы сможем на том остановиться, то нет, всегда есть вторая сторона, которая может быть несогласной, которая может сорвать эти договоренности и пойти на другие шаги", - отметил эксперт.

По словам политолога, Украина, получив возможность прекращения огня, должна продвигать выполнение Минских соглашений. Но чтобы это сделать, продолжил Лазарев, надо было иметь императив выполнения Минских соглашений.

"А у господина президента, в Офисе президента, у "Слуги народа" не было этого императива. Почему? Потому что у них рейтинги падают. Она мыслит этой категорией", - прокомментировал Лазарев.

Напомним, ранее блогер Сергей Розенбаум заявил, что в среду, 9 сентября, на Донбассе могут начаться боевые действия, потому что Украина срывает перемирие на Донбассе.

"По крайней мере, на данную минуту все выглядит именно так, и уже сегодня, 9 сентября на Донбассе могут возобновиться боевые действия, что повлекли за собой новые смерти", – написал на своей странице в Facebook Розенбаум.

Добавим, что 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на Донбассе с 27 июля и назвал это событие серьезным шагом для Украины.

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Позже подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения. Сообщалось, что на каждой из позиций ООС будет установлен дополнительный контроль, а за прекращением огня будут следить специально командированные украинские военнослужащие.