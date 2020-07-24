Представители России в Минске не способны договариваться, - Резников

Алексей Резников Facebook/Алексей Резников

Другой проблемой является острая реакция от представителей ОРДЛО

Представители ТКГ Российской Федерации в Минске не способны договариваться. Об этом в интервью журналу "Фокус" сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

По словам министра, если российские представители все еще планируют "выйти из этой истории с сохранением лица", им нужно научиться договариваться.

"Люди, которые в этом процессе шесть лет, не способны на это", - подчеркнул Резников.

Он отмечает, что кроме нежелания договариваться от российской стороны, Украина постоянно сталкивается с острой реакцией от представителей ОРДЛО.

"Они вообще не способны сказать "да", "давайте попробуем", они всегда найдут возможность сказать "нет", обвинив в этом Украину. Даже если появится политическая воля сверху, они будут буксовать", - добавил Резников.

Напомним, ранее Алексей Резников пояснил, что очередной этап обмена удерживаемыми не происходит из-за ряда нестыковок и несогласованностей в списках. Как отмечается, Россия в гуманитарной группе ТКГ предлагает разбивать удерживаемых на категории: кого подтверждать на обмен, а кого нет.

Кроме этого, представители России приглашают на обмен своих граждан, в том числе офицеров, задержанных за события на Донбассе.