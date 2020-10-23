Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" Закарпатья вместе с участниками движения #SAVEФОП передали в ОГА подписи предпринимателей, которые выступают против законов №128 и №129

Сегодня глава Закарпатской региональной организации политпартии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Иван Чубирко, кандидат на должность Мукачевского городского головы Вячеслав Шутко и кандидаты в депутаты Мукачевского городского совета Роберт Иванчо и Сергей Алехин встретились с заместителем председателя областной государственной администрации Олегом Коцюбой и передали все подписи ФОПов, которые собрали представители партии и движения #SaveФОП по всей Закарпатской области, передает "Перший.соm.uа".

Как отмечается, предприниматели рынков, магазинов, торговых площадей большинства городов и поселков Закарпатья в течение месяца были проинформированы о действии пагубных законов #128 и #129 на малый и средний бизнес, которые могут вступить в силу уже 1 января 2021 года. Чтобы этого не произошло, активные и неравнодушные предприниматели оставляли свои подписи и тем самым выступали категорически против этих законов. Представители партии "ОПЗЖ" Закарпатья вместе с участниками движения #SaveФОП считают своим долгом выступить на защиту ФОПов и не дать нынешней власти уничтожить малый и средний бизнес!

Партия "ОПЗЖ" единственная в области поддержала движение #SaveФОП и сдержала свое обещание – передала подписи предпринимателей, чтобы власть услышала главные требования ФОПов и не нарушала их право на труд!

"Спасибо за каждую подпись и всем, кто присоединился к нам и защитил развитие малого предпринимательства на Закарпатье!" - резюмируется в сообщении.