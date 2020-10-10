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Представители международного сообщества обратят внимание на давление центральной власти на местное самоуправление в Украине

Борис Филатов во время зум-конференции с Президентом Международной организации TAPS Бонни Кэрролл Наше місто

На лидеров местного самоуправления оказывают беспрецедентное давление — административным ресурсом, урезанием бюджетов и полномочий, организованным преследованием правоохранителями. Если бы не вмешательство западных партнеров — Американского посла и G7 — центральная власть могла полностью свернуть децентрализацию.

Во время зум-конференции с Президентом Международной организации TAPS Бонни Кэрролл мэр Днепра и один из лидеров партии "Пропозиция" Борис Филатов подчеркнул, что очень важно, чтобы западные и американские партнеры наблюдали за течением избирательной компании, которая сопровождается большим количеством провокаций. Об этом сообщает "Наше місто". 

"Мэры выступают за открытость и транспарентность избирательного процесса. Они пользуются доверием жителей своих городов. Мы не понимаем, почему президент Зеленский противопоставляет себя местному самоуправлению. Я говорю не только о себе, но и о партии "Пропозиция", которая представлена более, чем в 20 областях страны — нет ни одного мэра, который был бы доволен президентом", — сказал Филатов.

По его словам, опыт местного самоуправления США важен для Украины, поскольку вопросы, которые касаются комфорта жизни людей на местах, должны решаться на их уровне, а не в столичных кабинетах.

"Вы создаёте сильный город в сложных условиях. Для меня ценно услышать ваше мнение. Для нас честь, что Вы как лидер уделяете много внимания памяти погибших. Днепр является центром заботы о семьях погибших. Мы ведём запись нашей встречи, и это видео мы разошлём организациям и влиятельным людям в США, которым будет важна ваша позиция", — сообщила Бонни Кэрролл.

Со своей стороны Филатов добавил, что это действительно важно — чтобы о ситуации между центральной властью и местным самоуправлением узнало международное сообщество. В частности, Национальный совет мэров.

Новости по теме: Люди, пришедшие к власти в стране, не слышат местное самоуправление и принимают неправильные управленческие решения, – Филатов

Филатов поблагодарил Бонни Кэрролл за поддержку партнеров из США и подчеркнул, что совместные программы Днепра и TAPS будут продолжаться. Как известно, именно в Днепре эта всемирно известная международная организация открыла своё первое украинское представительство.

Вместе с тем, постоянное общение Филатова с представителями демократического сообщества вызывает беспокойство олигарха Коломойского, которого преследует американское и европейское правосудие за многомиллиардные хищения, а также руководства страны — поскольку вместо того, чтобы найти в нем союзника в области местного самоуправления, они ищут в нем конкурента.

Напомним, ранее в Днепре во время собрания политической партии "Пропозиция" было принято решение о выдвижении Бориса Филатова на вторую каденцию мэра города.

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