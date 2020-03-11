Представитель Кабмина в Раде подал в отставку

Елена Шуляк занимала должность представителя почти четыре месяца

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк, которая занимала эту должность почти четыре месяца, подала в отставку. Об этом она написала в Facebook.

"Я оставляю должность представителя Кабмина в Верховной раде. Признаюсь откровенно: "быстро переобуваться" не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новых лад, другие правительственные программы и идеи. И дело не в том, что новый Кабмин хуже чем прошлый. Новому правительству надо коммуникационщик, который быстро и качественно вникнет в ход всех дел. С предыдущим составом мне удалось это сделать, ведь с Алексеем (Гончаруком, - ред.) мы работали вместе задолго до его назначения. Несколько лет мы анализировали законотворческие процессы в Украине и совершенствовали их в команде Офиса эффективного регулирования. Именно поэтому в ноябре прошлого года я быстро "включилась" в процесс. Сейчас я не уверена, что смогу повторить этот опыт. А работать без понимания не хочу и не имею морального права", - пояснила Шуляк свое решение.

заявление Елены Шуляк Facebook

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Елена Шуляк заявила, что заменить все ветхое жилье в Украине возможно через 200 лет.