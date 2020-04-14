Представитель Госдепа Джордж Кент способствовал разворовыванию средств налогоплательщиков США с помощью подставной компании, – Деркач

Андрей Деркач

Народный депутат Украины Андрей Деркач (внефракционный) обратился в Офис Генерального прокурора с заявлением, в котором изложены факты мошеннического освоения выделенных США средств материальной помощи и содействия этому бывшего Временного поверенного в делах США в Украине Джорджа Кента.

Электронная копия заявления опубликована на странице нардепа Деркача в социальной сети Facebook.

По словам Деркача, Джордж Кент фактически препятствовал законной деятельности украинских правоохранительных органов по расследованию хищения денег американских налогоплательщиков. Как доказательство Деркач приводит письмо Джорда Кента в Генеральную прокуратуру Украины, в котором он напрямую говорит о неуместности расследования относительно полученной от США помощи по программе "Поддержки реформы уголовной юстиции в Украине".

"Фактически этим письмом Джордж Кент прикрывает схему хищения средств американских налогоплательщиков и незаконно вмешивается в деятельность правоохранительного органа Украины. А учитывая то, что Джордж Кент сейчас работник Государственного департамента США, а организация IDLO до сих пор выполняет функцию освоения американских средств, есть основания полагать, что Джордж Кент активно способствует противоправным действиям по продлению нецелевого использования и отмывания средств через организацию IDLO и ООО "Сайметрикс-Украина", – написал Деркач.

Более того, согласно информации Деркача, часть информации, которая касалась незаконного, по его мнению, освоению средств с помощью ООО "Сайметрикс-Украина", была уничтожена намеренно.

"По поручению Офиса генерального прокурора Украины, было уничтожено 449 кг материалов аттестации прокуроров и следователей Генеральной прокуратуры Украины. ООО "Сайметрикс-Украина" была фактическим исполнителем переаттестации. Эта компания до сих пор никакой деятельности не вела и ни разу не подавала налоговой отчетности. Более того, во время проведения тестирования в октябре 2019 года компания сменила владельца. Так, вместо супругов психологов, которые основали эту компанию, ее владельцем стала лицо основным видом деятельности которой является "Розничная торговля вне магазинов", - заявил Деркач.

Исходя из вышеприведенного нардеп утверждает, что есть все основания считать компанию ООО "Сайметрикс-Украина" фирмой, созданной под единую задачу - вывода средств материально-технической помощи США.

Также Деркач отметил, что Джордж Кент в своих действиях также синхронизировался с вице-президентом США Джозефом Байденом с целью давления на бывшего генпрокурора Виктора Шокина и его последующего увольнения. Таким образом, по мнению Деркача, они хотели помешать расследованию хищений денег американских налогоплательщиков, а также расследованию дел "Бурисмы", где сын Джозефа Байдена занимал руководящую должность.

Нардеп подчеркнул, что Джозеф Байден с помощью Джорджа Кента пытался установить тотальный контроль за нефте/газо добывающей сферой Украины.

"Что касается мотивов Джорджа Кента, по мнению журналистов-расследователей, есть все основания считать, что основным из них является то, что Джордж Кент занимая должность Временно поверенного в делах США в Украине лично способствовал инициативам и действиям Джо Байдена и так называемым представителям Democorruption, а также отмыванию, нецелевому использованию средств американских налогоплательщиков, которые Украина получала в виде материально-технической помощи", – отметил в своем заявлении Деркач.

Также Деркач призывает подключить к расследованию фактов, изложенных в его заявлении, Министерство юстиции США.

"Исходя из того, что "освоенные" через преступную схему деньги, являются средствами налогоплательщиков США, прошу в рамках международного сотрудничества обратиться в Министерство юстиции США о необходимости проверки действий Джорджа Кента и неустановленных лиц отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине, ответственных за выполнения программы "Поддержка реформы уголовной юстиции в Украине" и освоения средств материально-технической помощи", – написал Деркач.

Кроме всего этого, по словам Деркача, Джордж Кент принимал участие в создании и координации деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое фактически вмешалось в выборы президента США в 2016 году, опубликовав неподтвержденную информацию в отношении руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.