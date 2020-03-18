Представитель ЕС о дезинформации о коронавирусе: Часть "фейков" поступает от источников, связанных с прокремлевскими силами

Питер Стано подчеркнул, что Россия не является единственным источником дезинформации, но это не меняет сути

С начала эпидемии коронавируса COVID-19 соответствующие службы Еврокомиссии заметили рост потока дезинформации из-за пределов Европейского Союза, при этом значительная ее часть исходит из России, от провайдеров, которые расположены на ее территории, или от источников, которые связаны с прокремлевскими силами. Об этом сообщил представитель ЕС Питер Стано, пишет "Укринформ".

"С начала распространения COVID-19 мы заметили, что возросло количество дезинформации, открытой лжи и неправды. Европейская служба внешних действий имеет собственный подраздел, задача которого – проводить мониторинг и анализ такой пропаганды и дезинформации, которые поступают из-за пределов ЕС, в том числе - от России, от провайдеров, которые расположены в России или каким-то образом связаны с прокремлевскими силами", - отметил спикер.

Стано подчеркнул, что Россия не является единственным источником дезинформации, но это не меняет сути - если кто-либо распространяет такую дезинформацию вокруг болезни, он всегда играет жизнями людей.

Напомним, по состоянию на сегодня общее количество случаев коронавируса COVID-19 в 169 странах и территориях составляет 204 044 лиц.

В Украине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом. Двое граждан скончались.