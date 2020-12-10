Предпосылок не вижу: Кравчук о нормандской встрече в 2021 году

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По словам политика, нет оснований доверять России

Сейчас нет предпосылок для проведения встречи лидеров нормандской четверки в 2021 году. Об этом в интервью liga.net заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

"Пока я (предпосылок, - ред.) не вижу. Пока не вижу потому, что Россия выдвигает одну и ту же тему: формально говорит "Да-да", и советники встречаются, что-то говорят. Но фактически сейчас Россия говорит "нет нужды встречаться в нормандском формате том, что не выполнено задание прошлой нормандской встречи 9 декабря", - сказал Кравчук.

По словам политика, нет оснований доверять России, однако после зимних праздников "мы увидим, куда движется политическая ситуация".

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что в 2021 году Украина предложит новые шаги по урегулирование конфликта на Донбассе. По словам политика, новые действия будут включать в себя "закон о выборах, закон об амнистии, закон об особенностях местного самоуправления", что предполагает и "формулу Штайнмайера".