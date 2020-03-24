Предполагаю, что больных на коронавирус в Украине – десятки тысяч, – Пальчевский

Телеканал ZIK

Правительство страны никогда не скажет людям правду относительно реального количества заболеваний на коронавирус

Количество тех, кто заболел, у нас такая же как и в других странах с подобным количеством населения. Если их, условно говоря, 20 тысяч в Испании, то количество наших людей, которые заболели, скорее всего измеряется десятками тысяч людей.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил будет политик, основатель клиники "Евролаб" Андрей Пальчевский.

"У нас весенний политический сезон, в прошлом году начинался с тестов президентов, что в этом так начинается, только тестируют народ. А участники процесса, обратите внимание, те самые. А насчет тестов, если отбросить все шутки и мажорный, прудуркуватий тон, которым наши чиновники врут нам, что у нас 70 человек заболели на коронавирус, я думаю, что количество тех, кто заболел, у нас такая же, как и в других странах с подобным количеством населения. Если их, условно говоря, 20 тысяч в Испании, то количество наших людей, которые заболели, скорее всего измеряется десятками тысяч людей", – сказал Андрей Пальчевский.

Политик считает, что правительство страны никогда не скажет людям правду относительно реального количества заболеваний на коронавирус.

"Вот сегодня появилась информация, что чешское правительство признал, что он не правильно тестировал тех людей, которые умерли. Они умерли от коронавируса. Как вы думаете, украинское правительство признает? Никогда! ", – подчеркнул гость программы.

Напомним, в Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом.

Также известно, что во вторник, 24 марта, в Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусною болезнью COVID-19.

Ранее сообщалось, что ученые предложили для тестирования десятки имеющихся препаратов, но ВОЗ решила сосредоточиться на четырех наиболее перспективных методов лечения. Что это за лекарство и смогут ли они спасти жизни пациентов, которые заразились COVID-19, читайте здесь.