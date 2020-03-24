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Предполагаю, что больных на коронавирус в Украине – десятки тысяч, – Пальчевский

Телеканал ZIK

Правительство страны никогда не скажет людям правду относительно реального количества заболеваний на коронавирус

Количество тех, кто заболел, у нас такая же как и в других странах с подобным количеством населения. Если их, условно говоря, 20 тысяч в Испании, то количество наших людей, которые заболели, скорее всего измеряется десятками тысяч людей.   

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил будет политик, основатель клиники "Евролаб" Андрей Пальчевский.

"У нас весенний политический сезон, в прошлом году начинался с тестов президентов, что в этом так начинается, только тестируют народ. А участники процесса, обратите внимание, те самые. А насчет тестов, если отбросить все шутки и мажорный, прудуркуватий тон, которым  наши чиновники врут нам, что у нас 70 человек заболели на коронавирус, я думаю, что количество тех, кто заболел, у нас такая же, как и в других странах с подобным количеством населения. Если их, условно говоря, 20 тысяч в Испании, то количество наших людей, которые заболели, скорее всего измеряется десятками тысяч людей", –  сказал Андрей Пальчевский.

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Политик считает, что правительство страны никогда не скажет людям правду относительно реального количества заболеваний на коронавирус.

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"Вот сегодня появилась информация, что чешское правительство признал, что он не правильно тестировал тех людей, которые умерли. Они умерли от коронавируса. Как вы думаете, украинское правительство признает? Никогда! ", – подчеркнул гость программы.

Напомним, в Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом.

Также известно, что во вторник, 24 марта, в Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусною болезнью COVID-19. 

Ранее сообщалось, что ученые предложили для тестирования десятки имеющихся препаратов, но ВОЗ решила сосредоточиться на четырех наиболее перспективных методов лечения. Что это за лекарство и смогут ли они спасти жизни пациентов, которые заразились COVID-19, читайте здесь.

 

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