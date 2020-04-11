Предложенные властью изменения в бюджет не выведут страну из кризиса, а спровоцируют новый, - Бойко

Народный депутат Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Предложенные властью изменения в бюджет не выведут страну из кризиса, а наоборот только ухудшат ситуацию и спровоцируют новый. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Юрий Бойко, сообщает пресс-служба политсилы.

За словами политика, в нынешних условиях правительство должно направить ресурсы на медицину, борьбу с безработицей и помощь экономике, проведя при этом реструктуризацию внешних долгов.

"У нас сейчас по официальным данным 364 тысячи безработных, но эти цифры абсолютно не отвечают действительности. Из-за границы вернулись заробитчане, не учтенные в этой статистике. При этом остановили работу 700 тысяч предпринимателей и компаний, что означает, что примерно 1,5 миллиона человек потеряли работу. Должна быть комплексная целевая программа для решения этих вопросов, а не 7 млрд на безработицу, которые предлагает Кабмин. 7 млрд – это ничего!" – подчеркнул сопредседатель фракции оппозиционеров.

Также Бойко отметил, что вместо того чтобы сейчас помогать экономике, заботиться о людях, которые потеряли работу, правительство думает о том, как удовлетворить внутренних и внешних кредиторов.

"В новом варианте бюджета остался не поддающийся никакой логике, безапелляционный отказ проводить переговоры о реструктуризации внешней задолженности – то, что сейчас делает весь мир. У нас ведь долги не только перед МВФ. Пытаясь закрыть дыры в бюджете, власть набрала кредитов у кого могла: наштамповала еврооблигаций, нарастила внутренний долг. Сегодня, когда нужно спасать страну, было бы правильным провести переговоры и перенести выплаты. Нельзя в нынешних условиях 144 млрд гривен направлять на обслуживание долгов!" – акцентировал Юрий Бойко.

В связи с этим политик призвал правительство сконцентрироваться на помощи реальному сектору экономики.

"Нужно предложить компаниям, которые платят сейчас зарплаты своим работникам, механизм компенсации, давать беспроцентные кредиты и т.д., как это делают сейчас в европейских странах. Но мы от правительства этого всего не услышали. То, что предлагает правительство – это бороться с эпидемией только за счет людей. Для нас это абсолютно неприемлемо. Такой "антикризисный" бюджет точно не поможет выйти стране из кризиса", – подчеркнул Сопредседатель партии.

Депутат отметил, что люди хотят понимать, что их ждет впереди, как им жить, когда закончится карантин.

"Людям нужна поддержка, и у правительства был шанс сделать действительно антикризисный бюджет, чтобы люди увидели, что о них заботятся. Что есть правительство, есть власть, которая знает, что делать дальше. Но ничего этого мы, к сожалению, не увидели. Должна уже быть готова программа реанимации экономики, чтобы у людей была работа после окончания карантина", – акцентировал парламентарий.

За словами Юрия Бойко, "фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" такой антинародный бюджет поддерживать не будет".

Как отмечается, "Оппозиционная платформа - За жизнь" разработала Антикризисный план действенных мер для комплексной защиты врачей, социальной помощи гражданам и поддержки национальной экономики. В частности, предлагается сократить расходы на чиновников и силовиков, заморозить финансирование неприоритетных статей бюджета на сумму более 130 млрд грн.

Кроме этого, предлагается увеличить финансирование медицины на 100 млрд грн., программ социальной защиты граждан – почти на 90 млрд грн., поддержку экономики и регионов – на 25 млрд грн, а также многие другие антикризисные меры.

К слову, этот план с общим бюджетом более 210 млрд грн. позволит не только поддержать сейчас медицинскую отрасль, но и сохранить рабочие места, не допустить кризиса в экономике.

Напомним, недавно сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" и народный депутат Юрий Бойко заявлял, что партия оппозиционеров не поддержит бюджет, который спасает внешних кредиторов за счет украинских граждан.