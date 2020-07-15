Праймериз "Слуги народа" на выборы мэра Киева: Качура назвал фамилии кандидатов с наибольшей поддержкой

Телеканал ZIK

Офис президента сейчас рассматривает двух кандидатов на должность мэра Киева от "Слуги народа" – Качуру и Верещук

По последним социологическим рейтингам наибольшую поддержку среди кандидатов на должность мэра Киева от "Слуги народа" имеют Александр Дубинский, Александр Качура и Ирина Верещук.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат (фракция "Слуги народа") Александр Качура.

Народный депутат отметил, что это он вместе с депутатом Александром Дубинским были инициаторами проведения праймериз "Слуги народа" на выборы мэра Киева. По его словам, по последним социологическим рейтингам наибольшую поддержку имеют три кандидата:

"Это Дубинский, Качура и Верещук. У нас разница в размере статистической погрешности. Другие кандидаты – в них значительно больший антирейтинг", – отметил нардеп.

В то же время Качур заявил, что его личный рейтинг колеблется на уровне 6-7%. Рейтинг Дубинского – также приближен к этим цифрам.

"Среди кандидатов есть 100%. 49% согласно социологии будут голосовать за другие партии. Те, кто будут голосовать, рассматривают варианты, или вообще не определились, они будут голосовать за партию, они вот так распределили уровень своей поддержки. Но когда будет консолидированный кандидат от нашей партии, то цифры совсем изменятся. И по моей информации, за этими социологическими исследованиями, которые я непосредственная заказывал, наша партия, если будет кандидаты с небольшим антирейтингом, он выходит с Виталием Кличко во второй тур", – добавил Качур.

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Кроме этого он отметил, что по его информации Офис президента сейчас рассматривает двух кандидатов на пост мэра Киеве от Слуги народа – его и Ирину Верещук.

Напомним, ранее народный депутат от Слуги народа Александр Качур заявил, что праймериз кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа" может пройти уже в четверг на заседании фракции.