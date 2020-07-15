Праймериз кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа" пройдет в четверг, - Качура

Александр Качура Фото из открытых источников

По данным соцопросов, нынешний мер Виталий Кличко побеждает с большим отрывом

Праймериз кандидатов в мэры Киева от "Слуги Народа" может пройти уже в четверг на заседании фракции. Об этом сообщил нардеп Александр Качура, опровергая слухи об отмене праймериз, передает PavlovskyNews.

"Президент предложил именно на заседании фракции провести праймериз: будет презентация программ, будет голосование фракции, будет позиция киевской городской партийной ячейки и президента Украины", - сказал Качура.

Также он высказал опасения, что нынешний столичный глава Виталий Кличко, по данным соцопросов, с большим отрывом побеждает в первом туре любого кандидата.

"Для создания ему конкуренции необходимо определить одного сильного кандидата и объединить усилия вокруг него. А на данный момент в партии по этому вопросу существует разобщенность", - отметил политик.