live
Новости » Политика Читати новину українською

Праймериз кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа" пройдет в четверг, - Качура

Александр Качура Фото из открытых источников

По данным соцопросов, нынешний мер Виталий Кличко побеждает с большим отрывом

Праймериз кандидатов в мэры Киева от "Слуги Народа" может пройти уже в четверг на заседании фракции. Об этом сообщил нардеп Александр Качура, опровергая слухи об отмене праймериз, передает PavlovskyNews.

"Президент предложил именно на заседании фракции провести праймериз: будет презентация программ, будет голосование фракции, будет позиция киевской городской партийной ячейки и президента Украины", - сказал Качура.

Также он высказал опасения, что нынешний столичный глава Виталий Кличко, по данным соцопросов, с большим отрывом побеждает в первом туре любого кандидата.

"Для создания ему конкуренции необходимо определить одного сильного кандидата и объединить усилия вокруг него. А на данный момент в партии по этому вопросу существует разобщенность", - отметил политик.

Новости по теме: Выборы мэра Киева: Еще один депутат от "Слуги народа" заявил, что идет на праймериз


Напомним, ранее заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что во время первой части заседания франции президент Украины Владимир Зеленский представит нового главу Национального банка.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Рада планирует разрешить продажу лекарств через Интернет Как доступ к сети Интернет влияет на развитие демократии Петиция о запрете 5G набрала необходимое количество голосов, теперь решение за Зеленским Опасный интернет: В Перу селяне взяли в плен работников, которые "устанавливали вышки 5G"
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Игорный легалайз в Украине. Резонансное ДТП. Языковой Майдан | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Дмитрий Спивак | 14.07.20
Легализация игорного бизнеса. Коррупция и разворовывание денег | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Михаил Чаплыга | Ток-шоу