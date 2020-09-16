Правоохранительные органы должны провести расследование в отношении "пленок Деркача", – Плачкова

Народный депутат Украины Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

Народный депутат удивляется, почему нет реакции на обнародованные ранее аудиозаписи

Правоохранители должны провести расследование "пленок Деркача", в частности ту часть, где речь идет об освоении части денег на реформу Генпрокуратуры при генпрокуроре Руслане Рябошапке.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.

Народный депутат отметила, что юридические перспективы у так называемых пленок народного депутата Андрея Деркача есть, притом Украина должна расследовать свою часть событий, а США – свою.

"Если мы тронем ту часть сегодняшних пленок, где идет речь об освоении части денег на реформу уже при Рябошапке, то мне кажется, что этим наши правоохранительные органы должны заняться. Иначе, у меня такое ощущение, что ситуация продолжается, и то же самое - как Украина была под внешним управлением при предыдущем президенте, точно так же остается при сегодняшнем. Потому что если при реформе уже нового-старого генпрокурора каким-либо образом участвовали чужие деньги, Украина должна об этом знать и должна понимать, насколько независимой является наша прокуратура в целом", - подчеркнула Татьяна Плачкова.

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Татьяна Плачкова добавила, что у нее вызывает удивление то, что до сих пор нет реакции на те аудиозаписи, которые Андрей Деркач обнародовал ранее.

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Напомним, 16 сентября нардеп Андрей Деркач представил очередную порцию аудиокомпромата.

Этот депутат ранее публиковал записи разговоров президента Петра Порошенко и куратора Украины в Белом доме Джо Байдена. "Пленки" показывают уровень внешнего управления Украиной со стороны США.