Правоохранительные органы должны провести расследование в отношении "пленок Деркача", – Плачкова
Народный депутат удивляется, почему нет реакции на обнародованные ранее аудиозаписи
Правоохранители должны провести расследование "пленок Деркача", в частности ту часть, где речь идет об освоении части денег на реформу Генпрокуратуры при генпрокуроре Руслане Рябошапке.
Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.
Народный депутат отметила, что юридические перспективы у так называемых пленок народного депутата Андрея Деркача есть, притом Украина должна расследовать свою часть событий, а США – свою.
"Если мы тронем ту часть сегодняшних пленок, где идет речь об освоении части денег на реформу уже при Рябошапке, то мне кажется, что этим наши правоохранительные органы должны заняться. Иначе, у меня такое ощущение, что ситуация продолжается, и то же самое - как Украина была под внешним управлением при предыдущем президенте, точно так же остается при сегодняшнем. Потому что если при реформе уже нового-старого генпрокурора каким-либо образом участвовали чужие деньги, Украина должна об этом знать и должна понимать, насколько независимой является наша прокуратура в целом", - подчеркнула Татьяна Плачкова.
Татьяна Плачкова добавила, что у нее вызывает удивление то, что до сих пор нет реакции на те аудиозаписи, которые Андрей Деркач обнародовал ранее.
Напомним, 16 сентября нардеп Андрей Деркач представил очередную порцию аудиокомпромата.
Этот депутат ранее публиковал записи разговоров президента Петра Порошенко и куратора Украины в Белом доме Джо Байдена. "Пленки" показывают уровень внешнего управления Украиной со стороны США.