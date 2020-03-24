Правоохранители РФ угрожают удерживаемом Шумкову убийством, - Денисова

Его заставляют предоставлять ложную информацию в отношении другого гражданина Украины

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что удерживаемом в российской в’тюрьмы украинцу Александру Шумкова угрожают убийством. Соответствующее сообщение она разместила в своем Facebook.

“В течение длительно времени до Александра Шумкова применяется физическое и моральное давления со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности РФ. Его заставляют давать ложные показания против другого гражданина Украины по сфабрикованным уголовным делом, а в случае непредставления таких показаний грозят тем, что он никогда не вернется на Родину живым”, - написала она.

Также по ее словам, администрация исправительной колонии не предоставляет возможность Шумкову отправлять и получать письма от родных, чем грубо нарушает его право на связь с внешним миром, что гарантированное пунктом 37 Минимальных стандартных правил обращения с узниками.

Ранее Министерство иностранных дел предъявило требование к РФ о проведении немедленного медицинского обследования незаконно удерживаемого гражданина Украины Сервера Мустафаева с целью исключения возможности его заражения COVID-19.