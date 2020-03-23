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В Украине закрывают все аэропорты, кроме "Борисполя"

pixabay.com

С 12:00 24 марта будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма

Кабинет Министров Украины принял решение с 24 марта закрыть все аэропорты страны, кроме "Борисполя" в Киеве. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма. Извиняюсь за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения коронавируса. Безопасность людей – превыше всего!", - написал Криклий.

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Напомним, ранее Кабмин собрался на внеочередное заседание и принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в трех областях.

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