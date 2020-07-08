Правительство выделило на культуру миллиард гривен: Куда они пойдут

Здание Кабинета министров в Киеве Европейская правда

Кроме прочего планируется создать электронный учет культурного наследия

Кабмин выделил на культуру 1 млрд гривен. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства, передает "Украинская правда".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объяснил, на что пойдут эти средства.

В частности, Кабмином выделяется:

590 млн – на гранты через УКФ для институциональной поддержки, стипендий самозанятым художникам, поддержки проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма.

150 млн – на гранты через Украинский Институт Книги

50 млн – на поддержку кино через Госкино

100 млн – для проведения конкурса МКІП по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления.

"Кроме того, заложили финансирование для создания электронного учета культурного наследия и культурных ценностей. Чтобы в дальнейшем не возникало "случайных" новых застроек на их месте. И конечно – часть бюджета будет выделена на компенсацию потерь учреждениями культуры за период карантина: для оплаты коммунальных услуг, услуг по пожарной безопасности и охраны", - добавил Ткаченко.

Ранее министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что в Украине вследствие карантинных мероприятий по противодействию распространению коронавирус доходы всех сфер культуры упадут более чем на половину.