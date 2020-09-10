Правительство в "подвешенном состоянии" – каждый депутат и депутатишко пугают КМУ отставкой, – Карасев

Вадим Карасев Скриншот видео

Политолог заявил о необходимости изменения модели формирования и роспуска правительства

В Украине следует перейти к европейской модели формирования правительства и отправки его в отставку: если КМУ уходит в отставку, вместе с ним распускают парламент или парламентское большинство.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Эксперт, комментируя вероятность отставки отдельных министров или и всего состава действующего Кабмина, отметил, что в Украине следует перейти к другой модели формирования правительства.

"До тех пор, пока мы не перейдем на европейскую модель формирования правительства и ухода правительства в отставку, до тех пор правительство и министры будут в такой ситуации подвешенности, а любой депутат и депутатишко будут им указывать, когда их оставлять и когда нет... Потому что когда говорят об отставке правительства, об отставке министров, это означает вообще на языке политологии и политики - парламентско-правительственный кризис, из которого есть два выхода. Если правительство уходит в отставку, вместе с ним распускается парламент, потому что это правительство парламентское. Либо распускается большинство или коалиция, потому что это правительство - коалиции или большинства", – сказал Вадим Карасев.

Политолог резюмировал: "И тогда у депутатов нет стимула пугать премьера, правительство отставкой, потому что они знают, что вместе с отставкой правительства они могут уйти в отставку. Они могут пойти на выбори и потерпеть поражение либо могут из большинства оказаться в оппозиции, в меньшинстве".

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что министров экономики и финансов вскоре могут отправить в отставку.

Добавим, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщал, что фракция "Слуга народа" имеет договоренность со всем составом Кабмина – если 70% нардепов выразят недоверие какому-то министру, он должен уйти в отставку.