Правительство уволило главу "Укртрансбезопасности": Кто возглавил службу

Александр Погорилый Фото с открытых источников

Исполнять обязанности председателя службы будет заместитель уволенного чиновника

Кабинет министров уволил Александра Погорелова с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасности"). Об этом говорится в распоряжении №788-р от 1 июля 2020 года на сайте правительства.

"Освободить Погорелого Александра Викторовича с должности Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте согласно части первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.

Кроме этого, правительство назначило заместителя Погорелого, Никиту Лагунина, исполняющим обязанности председателя "Укртрансбезопасности".

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"Возложить временно, до назначения в установленном порядке Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, выполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на заместителя Председателя указанной Службы Лагунина Никиту Сергеевича", - говорится в распоряжении №795-р.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины принял решение уволить главу Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого.