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Правительство утвердило ряд важных назначений и увольнений: Полный список

Заседание Кабмина Фото из открытых источников

Кабмин назначил новых заместителей и уволил ряд чиновников

В среду, 15 июля, Кабинет министров Украины принял решение о назначении заместителей министров и руководителей госучреждений, а также утвердил ряд других кадровых изменений. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.   

Так, на заседании правительство назначило семь заместителей министров:

  • Боруховского Богдана Валентиновича — первым заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;
  • Карандеева Ростислава Владимировича — первым заместителем Министра культуры и информационной политики;
  • Зорина Александра Алексеевича — заместителем Министра энергетики;
  • Немчинова Максима Александровича — заместителем Министра энергетики;
  • Бедного Матвея Викторовича — заместителем Министра молодежи и спорта;
  • Витренко Андрея Александровича — заместителем Министра образования и науки;
  • Гарбарука Игоря Николаевича — заместителем Министра образования и науки.

Также Кабмин назначил Банькова Александра Сергеевича госсекретарем Министерства иностранных дел.

В то же время Маковский Дмитрий Васильевич стал первым заместителем Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации. К слову, ранее он занимал должность госсекретаря Министерства цифровой трансформации.

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Кроме этого, правительство утвердило ряд увольнений: 

  • Биденко Андрея Викторовича уволили с должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики;
  • Секунова Сергея Владимировича уволили с должности первого заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  • Опаленика Петра Ивановича уволили с должности заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  • Игнатовского Сергея Юрьевича уволили с должности заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, перед этим Кабинет министров Украины назначил Василия Кузьовича главой Государственного агентства лесных ресурсов, а Юрия Болоховця сделал его заместителем. 

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