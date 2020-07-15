Правительство утвердило ряд важных назначений и увольнений: Полный список
Кабмин назначил новых заместителей и уволил ряд чиновников
В среду, 15 июля, Кабинет министров Украины принял решение о назначении заместителей министров и руководителей госучреждений, а также утвердил ряд других кадровых изменений. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Так, на заседании правительство назначило семь заместителей министров:
- Боруховского Богдана Валентиновича — первым заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;
- Карандеева Ростислава Владимировича — первым заместителем Министра культуры и информационной политики;
- Зорина Александра Алексеевича — заместителем Министра энергетики;
- Немчинова Максима Александровича — заместителем Министра энергетики;
- Бедного Матвея Викторовича — заместителем Министра молодежи и спорта;
- Витренко Андрея Александровича — заместителем Министра образования и науки;
- Гарбарука Игоря Николаевича — заместителем Министра образования и науки.
Также Кабмин назначил Банькова Александра Сергеевича госсекретарем Министерства иностранных дел.
В то же время Маковский Дмитрий Васильевич стал первым заместителем Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации. К слову, ранее он занимал должность госсекретаря Министерства цифровой трансформации.
Кроме этого, правительство утвердило ряд увольнений:
- Биденко Андрея Викторовича уволили с должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики;
- Секунова Сергея Владимировича уволили с должности первого заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- Опаленика Петра Ивановича уволили с должности заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- Игнатовского Сергея Юрьевича уволили с должности заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины.
Напомним, перед этим Кабинет министров Украины назначил Василия Кузьовича главой Государственного агентства лесных ресурсов, а Юрия Болоховця сделал его заместителем.