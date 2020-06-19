Правительство усилит контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий, – премьер-министр

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль Голос Украины

По словам премьера, будет усилен контроль со стороны Национальной полиции

Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров Украины, которое транслировал телеканал ZIK, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство не может и не будет стоять в стороне. Конечно же, мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко. В регионы для контроля должно выезжать руководство Министерства здравоохранения на главе с главным санитарным врачом.

Так же будет усилен контроль со стороны Национальной полиции, со стороны Госпродпотребслужбы. Сегодня все соответствующие совещания были проведены, и мы будем действовать дальше жестче для того, чтобы, еще раз повторю, украинцы были в безопасности. Мининфраструктуры и все соответствующие органы также прошу присоединиться", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса.

По состоянию на утро пятницы, 19 июня, в Украине установили очередной антирекорд COVID-19 - за сутки свыше 920 новых случаев, а общее число больных достигло почти 35 тысяч.