Правительство Шмыгаля слабее, чем Кабмин Гончарука, – Валерий Дымов

Денис Шмыгаль из открытых источников

А Рябошапка еще попортит крови команде Зеленского, считает политолог

Кабинет министров Украины во главе с Денисом Шмыгалем слабее, чем правительство Алексея Гончарука.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Валерий Дымов.

Политолог обратил внимание на то, что сейчас команда Владимира Зеленского, которая победила на выборах, сбрасывает свои поражения на членов той же команды, в частности, бывшего главу правительства Алексея Гончарука, бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку. Валерий Дымов прогнозирует, что такая ситуация, когда плюсы будут оставлять себе, а минусы будут возлагать на членов недавно еще единой команды, повторится.

Эксперт считает, что новое правительство во главе с Денисом Шмыгалем является более слабым, чем предыдущий Кабмин во главе с Алексеем Гончаруком.

"Я думаю, что это правительство Шмыгаля еще слабее, чем правительство Гончарука, потому что то опиралось, по крайней мере на 254 голосов тех людей, которые стараются быть вместе с победителями, а сейчас за назначение нового правительства только 228 голосов дала фракция "Слуга народа", – отметил Валерий Дымов.

Новости по теме: Новое правительство во главе со Шмыгалем приняло первое решение на заседании

Политолог прокомментировал заявление бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки, который во время своего выступления в Верховной Раде заявил о том, что он еще вернется. Валерий Дымов считает, что "римейк на Ющенко".

"Но считаю, что Рябошапка еще попортит крови команде Зеленского, поскольку он может сказать, какие задачи ему ставили", – отметил Валерий Дымов.

Напомним, Верховная Рада 4 марта на внеочередном заседании 353 голосами "за" отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль.

Верховная Рада 277 голосами проголосовала за новый состав Кабинета Министров во главе с Денисом Шмыгалем.

На следующий день, 5 марта, Верховная Рада отправила в отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.