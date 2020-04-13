Правительство Шмыгаля не доживет на своих креслах до конца года, – Дмитрий Спивак

"Думаю, середина лета – и все"

Действующее правительство во главе с Денисом Шмыгалем не удержится на своих должностях до конца года.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK во время включения заявил кандидат политических наук, председатель социально-экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

"Я сегодня могу свой дать прогноз: правительство Шмыгаля не доживет на своих креслах до конца года. Думаю, средина лета - и все... После того, как я услышал фразу господина премьер-министра Дениса Шмыгаля, который бравурно так отрапортовал, что в мае месяце они создадут 500 тысяч рабочих мест, я понял - этот Шмыгаль все, несите другого. А почему, скажу вам: это единственный премьер-министр в мире, который сегодня, во время экономического колапса практически, который надвигается, говорит не об удержании уровня рабочих мест, количества, а говорит о создании новых 500 тысяч. Ноу-хау, нобелевский лауреат...", – заявил Дмитрий Спивак.

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Как сообщалось, 13 апреля депутаты Верховной Рады приняли за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с ситуацией с COVID-19.

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