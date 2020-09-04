Правительство Шмигаля может соревноваться разве что со своим предшественником - правительством Гончарука, - Мосийчук

Игорь Мосийчук, Фото из открытых источников

Таких правительств, как эти два последних, в Украине за все годы не было

Правительство Дениса Шмыгаля может соперничать разве что со своим предшественником – с правительством Гончарука.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка"на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины предыдущих созывов Игорь Мосийчук.

Игорь Мосийчук отметил, что его оценка деятельности правительства Шмигаля – твердая "двойка". Но можно было бы и единичку поставить, потому что ни одно обещание не выполнено.

"Более того, нет никаких достижений. А то, что они называют достижениями, то скорее вызывает в обществе больше вопросов, чем ответов. Соответственно, провал в экономике, в медицинском обеспечении, провал с коронавирусом, экономика неуправляема, в энергетике катастрофа", – подчеркнул политик.

По его словам, единственным достижением, которым может похвалить правительство Шмыгаля – это то, что в обращение в Украине пошло слово "шмиганомика".

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""Шмыганомика" - это когда шмыгают какие-то непонятные, случайно подобранные люди по правительственному зданию. Не известно, что они делают, а страна погружена в хаос и анархию. Поэтому чем быстрее это правительство уйдет, чем быстрее на его место придут специалисты, профессионалы, тем лучше. Потому что такого правительства, он может соперничать разве что со своим предшественником – с правительством Гончарука. Вот они между собой могут соревноваться. Потому что таких правительств, как эти два последних, в Украине за все годы не было. При любой власти не было!"– акцентировал Игорь Млсійчук.

Ранее политолог Тарас Загородний заявил, что вероятнее всего, отставка действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля может быть перед местными выборами, потому что ситуация в экономике будет довольно-таки критическая.