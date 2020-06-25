Правительство разрешило иностранцам открывать счета в украинских банках

Министры уверяют, что такое изменение приведет к улучшению инвестиционного климата

Кабинет министров одобрил постановление, которое позволяет иностранным гражданам открывать банковские счета в Украине. Об этом пишет РБК-Украина.

В частности, постановление "О реализации экспериментального проекта по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства" ставит перед собой цель внедрения механизма получения заинтересованными иностранцами и лицами без гражданства статуса электронного резидента. Отмечается, что счет в украинском банке можно будет открыть дистанционно через онлайн сервис.

"Электронный резидент приобретает возможность открыть счет в банке и прочее, получать в онлайн режиме административные услуги, заключать электронные договоры, прочее", - говорится в тексте пояснительной записки.

Министры уверяют, что такое изменение приведет к улучшению инвестиционного климата в стране, активизации и дальнейшему развитию национальной экономики, увеличение ВВП, увеличение поступлений в государственный бюджет и тому подобное.

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Напомним, в мае 2020 года украинские банки получили 3,756 млрд грн чистой прибыли - это на 29,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5,313 млрд грн).