Правительство работает над законопроектом о двойном гражданстве, - Кулеба
В случае принятия закона, не смогут получить двойное гражданство только госслужащие
Министерство иностранных дел Украины работает вместе с Верховной Радой над тем, чтобы принять законопроект о двойное гражданство. Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свободе".
"Я сторонник двойного гражданства, за исключением гражданства с государством-агрессором. Мы работаем с парламентом для того, чтобы этот закон был принят. Я считаю, что это отвечает интересам Украины, и эта норма давно назрела", - отметил министр.
Также Кулеба уточнил, что в случае принятия соответствующего закона, госслужащим будет запрещено получать двойное гражданство.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в Украине должны найти сбалансированное решение для внедрение двойного гражданства, однако будут исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств.