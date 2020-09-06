Правительство работает над законопроектом о двойном гражданстве, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

В случае принятия закона, не смогут получить двойное гражданство только госслужащие

Министерство иностранных дел Украины работает вместе с Верховной Радой над тем, чтобы принять законопроект о двойное гражданство. Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свободе".

"Я сторонник двойного гражданства, за исключением гражданства с государством-агрессором. Мы работаем с парламентом для того, чтобы этот закон был принят. Я считаю, что это отвечает интересам Украины, и эта норма давно назрела", - отметил министр.

Также Кулеба уточнил, что в случае принятия соответствующего закона, госслужащим будет запрещено получать двойное гражданство.

Новости по теме: Нельзя разрешать двойное гражданство со смежными странами: Эксперт указал на угрозу

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в Украине должны найти сбалансированное решение для внедрение двойного гражданства, однако будут исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств.