Правительство представило Зеленскому программы помощи малому бизнесу на время пандемии COVID-19

Совещание правительства и НБУ на Банковой Фото: Офис президента

Правительство продолжает разрабатывать программы для новых предпринимателей и среднего бизнеса

Правительство и Национальный банк Украины представили президенту Владимиру Зеленскому программы помощи малому бизнесу на время пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

"Малый бизнес во время карантина страдает больше всего, ведь у него нет такой большой финансовой подушки, как у крупного бизнеса. Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти нужные финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектора", – сказал Зеленский.

Так, премьер-министр Денис Шмигаль предложил переформатировать программу доступных кредитов "5-7-9", для этого упростить и направить ее на рефинансирование кредитов, что уже существуют. При этом, он отметил, что дополнительно будет создано еще одну программу помощи малому бизнесу.

"Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создания условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина", - говорится в сообщении.

Глава Кабмина отметил, что внедрение программ начнется сразу после их финализации, которая должна состояться в ближайшее время. При этом, правительство продолжает разрабатывать программы для новых предпринимателей и среднего бизнеса.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео, во время которого обсудили вопросы противодействия коронавирусу.