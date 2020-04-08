Правительство поддержало законопроект об ужесточении ответственности за поджоги сухой травы: Что он меняет

Министр юстиции Украины Денис Малюська из открытых источников

Законопроектом предусмотрено увеличение размера санкций за самовольное выжигание растительности

Правительство поддержало разработанный Минюстом проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков".

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Согласно законопроекту, размер санкций за поджог сухой травы значительно увеличен - от 50 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 120 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также, за те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда предусмотрено наложение штрафа на граждан от 100 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, законопроект предоставляет право административным комиссиям при исполнительных органах городских, сельских, поселковых советах рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, статьей 77-1 КУпАП.

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При этом должностные лица, уполномоченные на то исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов наделяются полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях за самовольное выжигание растительности.

По мнению Малюськи, существующие размеры штрафов, предусмотренные статьей 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, доказывают свою неэффективность, в связи с чем назрела необходимость их пересмотра.

Ранее сообщалось, что правительство направило на рассмотрение Верховной Рады законопроект об усилении ответственности за поджоги сухой травы.