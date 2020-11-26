Правительство поддержало закон о праве Рады увольнять главу НАБУ

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Действующий руководитель НАБУ будет осуществлять полномочия до назначения следующего

Кабинет министров Украины согласился наделить Верховную Раду Украины полномочиями для увольнения/избрания директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Сохранение независимости НАБУ - ключевая позиция для правительства. Как и приведение всех положений закона о его деятельности в соответствии с нормами Конституции. Правительство подаст в Верховную Раду изменения в соответствующий закон, которые решат оба этих вопроса. В частности, предлагаем установить полномочия парламента принимать решение об увольнении Директора Национального бюро с должности при наличии оснований четко выписанных в законе", - написал Шмыгаль.

В то же время действующий руководитель НАБУ будет осуществлять полномочия до назначения следующего главы ведомства. Сейчас это Артем Сытник.

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Напомним, в конце октября Окружной административный суд Киева постановил, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей. Во исполнение решения суд установил срок 1 месяц.