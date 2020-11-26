live
Новости » Политика Читати новину українською

Правительство поддержало закон о праве Рады увольнять главу НАБУ

НАБУ

Действующий руководитель НАБУ будет осуществлять полномочия до назначения следующего

Кабинет министров Украины согласился наделить Верховную Раду Украины полномочиями для увольнения/избрания директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Сохранение независимости НАБУ - ключевая позиция для правительства. Как и приведение всех положений закона о его деятельности в соответствии с нормами Конституции. Правительство подаст в Верховную Раду изменения в соответствующий закон, которые решат оба этих вопроса. В частности, предлагаем установить полномочия парламента принимать решение об увольнении Директора Национального бюро с должности при наличии оснований четко выписанных в законе", - написал Шмыгаль.

В то же время действующий руководитель НАБУ будет осуществлять полномочия до назначения следующего главы ведомства. Сейчас это Артем Сытник.

Новости по теме: Председатель КСУ: НАБУ сформировано неправильно

Напомним, в конце октября Окружной административный суд Киева постановил, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей. Во исполнение решения суд установил срок 1 месяц.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Почему председатель Конституционного суда Тупицкий избегает допроса? ГБР вызвало на допрос Турчинова, Яценюка и Черновол ГБР вызвало экс-спикера ВРУ Парубия на допрос по делам Евромайдана Глава КСУ Тупицкий не намерен идти на допрос в ГБР
Loading...

программы канала ZIK

Николай Азаров | Революция Достоинства и Майдан |
Суверенитет в современном мире: Под каблуком Запада |
Зеленский против кризиса КСУ. Искажение COVID-статистики. Деньги врачам | Ток-шоу
Будет тотальный локдаун? Эффективность
Даниил Гетманцев | Ток-шоу
Локдаун под елку. Жвания вернулся в Украину. Языковой вопрос | Ток-шоу