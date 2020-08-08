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Правительство перешло на чрезвычайный режим работы из-за COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

В Украине стали фиксировать резкий рост количества больных

Кабинет министров Украины с субботы, 8 августа, переходит на чрезвычайный режим работы в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса СOVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства. 

Так, комментируя решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, Шмыгаль, отметил, что стремительное ухудшение эпидемической ситуации в Украине требует скоординированных действий власти на всех уровнях.

"С завтрашнего дня (8 августа - ред.) Правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", — заявил премьер-министр.

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Заметим, в Укране вторые сутки подряд фиксируют более 1400 случаев коронавируса. Так, недавно Минздрав сообщил о 1453 новых инфицированных, а за прошедшие сутки лабораторно подтвердили еще 1489 новых случаев болезни. Самая сложная ситуация наблюдается в Киеве и Львовской области. 

Напомним, накануне Денис Шмыгаль заявлял, что в связи с ухудшением эпидситуации Кабмин 8 августа соберется на внеочередное заседание

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