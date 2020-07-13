Правительство отозвало постановление о назначении вицепремьера по ОПК

Укринформ

Проект был отозван 13 июля

Кабинет министров Украины отозвал проект постановления о назначении вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В частности, проект был отозван 13 июля на последнем этапе прохождения документа.

На это уже успел отреагировать народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, назвав такое решение Кабмина правильным.

"Кабмин отозвал свой проект постановления о назначении Олега Уруского на должность вице-премьера.

И правильно сделал. Потому что, премьеру Шмыгаль прежде чем предлагать чью-либо кандидатуру, нужно посоветоваться с фракцией, которая когда-то его тоже утверждала", - написал Качура в Telegram.

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Напомним, 10 июля Александр Качура сообщил, что на должность вице-премьера по ОПК претендует бывший глава Государственного космического агентства Украины Олег Уруский.

"Пока остановились на кандидатуре Олега Уруского. На следующей неделе будет собеседование с фракцией для принятия решения", - отметил тогда политик.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что претенденты на должность вице-премьера по вопросам ОПК пройдут спецпроверку, которую организуют Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро.