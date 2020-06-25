Правительство определило план мероприятий по коммуникации евроинтеграции на год

Заседание Кабмина РБК-Украина

План мероприятий включает повышение осведомленности населения о европейских ценностях

Кабинет министров Украины определил план мероприятий по коммуникации евроинтеграции на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В частности, план мероприятий будет включать:

повышение информированности населения о европейских ценностях;

информирование о возможностях и перспективах, которые открывает для государства Соглашение об ассоциации, на примере результатов внедренных реформ;

противодействие дезинформации, направленной на дискредитацию отношений Украины с ЕС и будущего членства Украины в ЕС;

совершенствование коммуникационных навыков у представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

"Европейская интеграция Украины - это, прежде всего, об общих ценностях. Среди них - лучшие условия для жизни граждан в Украине, больше демократии, сильнее экономика, лучше медицина и социальная поддержка. Этот процесс нуждается в поддержке граждан во всех уголках нашей страны", – прокомментировала решение Кабмина вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Напомним, Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября.