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Правительство определило план мероприятий по коммуникации евроинтеграции на год

Заседание Кабмина РБК-Украина

План мероприятий включает повышение осведомленности населения о европейских ценностях

Кабинет министров Украины определил план мероприятий по коммуникации евроинтеграции на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В частности, план мероприятий будет включать:

  • повышение информированности населения о европейских ценностях;
  • информирование о возможностях и перспективах, которые открывает для государства Соглашение об ассоциации, на примере результатов внедренных реформ;
  • противодействие дезинформации, направленной на дискредитацию отношений Украины с ЕС и будущего членства Украины в ЕС;
  • совершенствование коммуникационных навыков у представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

"Европейская интеграция Украины - это, прежде всего, об общих ценностях. Среди них - лучшие условия для жизни граждан в Украине, больше демократии, сильнее экономика, лучше медицина и социальная поддержка. Этот процесс нуждается в поддержке граждан во всех уголках нашей страны", – прокомментировала решение Кабмина  вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

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Напомним, Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября.

 

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