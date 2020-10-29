Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру е-деклараций

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Соответствующее решение было принято на заседании СНБО

Кабинет министров Украины принял решение обязать НАПК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников. Соответствующее решение было принято на заседании СНБО, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

"На внеочередном заседании правительства с участием президента Владимира Зеленского во исполнение решения СНБО приняли распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки!", - написал Немчинов.

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Напомним, накануне Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном Суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Впоследствии министр юстиции Денис Малюська заявил, что национальное агентство по предотвращению коррупции и система электронного декларирования сможет полноценно заработать через несколько месяцев.