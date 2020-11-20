Правительство не выдержало экзамен, связанный с коронавирусом, – политолог

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Прессинг на людей растет, но власти ничего не говорят о создании условий для выполнения требований, констатировал Алексей Якубин

Кабинет министров Украины не выдержал экзамен, связанный с COVID-19, поэтому есть потребность в кадровой перезагрузке действующего правительства.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

Эксперт, комментируя введение в Украине штрафов на неношение защитных масок в общественных местах, отметил: "Заметьте, у нас вводятся все новые и новые ограничения, прессинг именно на людей, но я не слышу ответа от власти, что она сделала для того, чтобы обеспечить условия. А это очень важная вещь. У нас был ковидный фонд – 67 млрд грн. Хотя бы 100 млн или 300 млн было потрачено на бесплатные маски? Давайте честно признаемся, есть социально уязвимые группы, которым трудно купить маску за 15-20 гривен".

Политолог согласился, что в Верховной Раде маски раздают бесплатно, кроме того, избранники проходят тестирование на коронавирус бесплатно, однако это не касается остальных граждан.

"То есть когда мы вводим штрафы за маски, то сразу, у меня, например, возникает вопрос, а раздают ли эти маски в органах государственной власти, в общественном транспорте?" - поинтересовался эксперт.

Алексей Якубин продолжил: "Если власть хочет, чтобы методы, которые она вводит, действовали, приводили к нужным последствиям, то здесь нужно основываться на том, чтобы формировать доверие у населения, во-вторых, создавать условия, при которых люди будут выполнять эти нормы, а потом их штрафовать. А когда не созданы условия, а потом оштрафуют, мы понимаем, как это будет восприниматься частью населения".

Политолог резюмировал, что в Украине до сих пор не провели исследований по ключевым местам заражения, как реагируют уязвимые группы населения и т.д., то есть все цифры, говорит он, берут с потолка. Кроме того, подорвано доверие людей к правительству, добавил Алексей Якубин. Эксперт считает, что Кабмин не выдержал экзамен коронавирусом, поэтому есть потребность в кадровой перезагрузке действующего правительства.

Напомним, 6 ноября Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах. За проголосовали 262 народных депутата.

19 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты.

Добавим, в МВД объяснили, почему полиция не штрафует депутатов ВРУ за отсутствие масок.