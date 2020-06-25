Правительство назначило Шкарлета и.о. министра образования: Что о нем известно

Сергей Шкарлет Фото с открытых источников

С 2010 года Шкарлет занимал должность ректора Черниговского технологического университета

Кабинет министров Украины назначил Сергея Шкарлета на должность заместителя министра образования и исполняющим обязанности министра. Об этом 25 июня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает "Укринформ".

Как известно, ранее исполняющей обязанности министра образования была Любомира Мандзий.

"У нас происходит назначение заместителя министра образования и науки и возложения исполнения обязанностей на Шкарлета Сергея Николаевича. Я попутно благодарю Любомиру Степановну (Мандзий - ред.) за такой груз, который она несла с честью и достоинством, выполняя обязанности министра образования", – отметил глава правительства.

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Справка:

Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины. В мае 2010 года стал ректором Национального университета "Черниговская политехника".

В 2004 и 2010 годах на президентских выборах Шкарлет поддерживал кандидатуру Виктора Януковича. Был членом Партии регионов, в 2010-2015 годах от этой политсилы избирался депутатом Черниговского областного совета VI созыва.

В 2015 году на местных выборах баллотировался в областной совет от Блока Петра Порошенко, однако избран не был.

В 2016 году Шкарлет был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени. В 2017-м в составе коллектива получил Государственную премию Украины в области образования. С 2016 года Шкарлет начал возглавлять Экспертный совет по вопросам проведения экспертизы диссертационных работ по проблемам секторального развития и предпринимательства МОН Украины.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.